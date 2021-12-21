Ленинградский зоопарк показал, как бык Мааны сдает свои полномочия символа года

2021-й год был годом быка. Фото: vk.com/spbzoopark

На календаре 21 декабря, а значит год уже близок к концу. 2021-й был годом быка. В Петербурге одним из символов был бык якутской коровы по имени Мааны, живущий в Ленинградском зоопарке.

- Наш самец якутской коровы отличается грозной и солидной наружностью, но крайне добродушным нравом. Он любит и узнает сотрудников, особенно если те угощают его самым любимым лакомством – яблоками, - сообщает пресс-служба зоопарка.

А учитывая, что ареал обитания якутских коров - север, то нынешние петербургские морозы для Мааны - ерунда. Бык приспособлен к холодам до -50 градусов, поэтому в зоопарке у него есть открытый вольер, где парнокопытный красавец проводит всю зиму.

Тем более, что ему не нужно выкапывать ягель из-под снега - в зоопарке его кормят капустой, морковкой, картошкой, свеклой, овсом и отрубями, что восполняет потребность в витаминах.