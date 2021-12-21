Двое мужчин похитили человека ради выкупа в Петербурге

Двое похитили в Петербурге мужчину ради 30 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге две похитили мужчину для того, чтобы потребовать выкуп с его семьи. Ночью 20 декабря 2021 года в полицию обратился молодой человек и рассказал о произошедшем. С его слов, ему позвонила его девушка, которая находится сейчас в Москве и рассказала, что с ней связались какие-то люди. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Неизвестные позвонили девушке и сказали, что похитили ее отца. Они потребовали 30 тысяч рублей, иначе угрожали начать избивать мужчину, - рассказал источник.

Выяснилось, что похитителями оказались 28-летний и 32-летний мужчины. Они были дома у своей жертвы, 49-летнего мужчины. Сначала они избили жертву и потребовали выйти на улицу и сесть в автомобиль. После они довезли его до дома 3 по улице Чайковского, где еще раз избили и потребовали 30 тысяч рублей в счет несуществующего долга.

На данный момент подозреваемые уже задержаны. Возбуждено уголовное дело.