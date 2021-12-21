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Общество21 декабря 2021 7:34

Снегурочек предложили бесплатно пускать в общественный транспорт Петербурга

С такой инициативой выступил депутат ЗакСа
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В общественный транспорт Петербурга предложили бесплатно пускать Снегурочек

В общественный транспорт Петербурга предложили бесплатно пускать Снегурочек

Фото: Олег ЗОЛОТО

В общественный транспорт Санкт-Петербурга предложили бесплатно пускать Снегурочек. С такой инициативой 21 декабря 2021 года выступил депутат Законодательного собрания города Алексей Цивилев. Он считает, что такая новогодняя акция должна продлиться в Северной столице до 1 января 2022 года.

- Предновогодние дороги в Петербурге отданы почему-то Дедам Морозам — для них организуют праздничный забег по городским улицам, а также специальный автобус. Снегурочек же незаслуженно обошли вниманием, - заявил парламентарий.

Он отметил, что бесплатный проезд в транспорте для Снегурочек мог бы исправить эту несправедливость. Кроме того, они бы радовали своим видом маленьких пассажиров.

Важно, чтобы Снегурочки были в праздничном костюме с косой, а также хорошим настроением.