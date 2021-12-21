Полиция выясняет причину внезапной смерти двухлетнего ребенка в Петербурге

Двухлетний ребенок неожиданно умер в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту неожиданной смерти ребенка. В восьмом часу вечера 20 декабря 2021 года в полицию поступило сообщение от скорой помощи о том, что в квартире дома 7, корпус 3, по Парфеновской улице в Адмиралтейском районе труп двухлетнего мальчика. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Тело малыша было в квартире. Внешних признаков насильственной смерти на трупе не обнаружено, - сообщил источник.

Известно, что семья у ребенка полная, на учете не состоит. Тело мальчика направили в морг для того, чтобы установить причину смерти.

Материалы по произошедшему были направлены в следственный комитете района.