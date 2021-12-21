Глыба льда упала на пенсионерку с крыши дома в Петербурге

На 73-летнюю пенсионерку упала глыба льда в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новая жертва плохой уборки снега появилась в Санкт-Петербурге. Как оказалось, инцидент произошел еще 9 декабря 2021 года у дома 21 по проспекту Наставников. Там на 73-летнюю женщину прямо с крыши рухнула глыба льда. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- В седьмом часу вечера на пенсионерку упала с крыши наледь. С места ЧП ее госпитализировали в больницу, - рассказал источник.

Пенсионерка находилась в состоянии средней степени тяжести. От падения льда она получила сотрясение мозга, ушибленную рану затылка, гематому лба, а также гематомы предплечий. Несчастную сразу же поместили в операционный блок.

По факту произошедшего проводится проверка.