Беглов направил кандидатуру Алексея Корабельникова как вице-губернатора на согласование в ЗакС

Алексей Корабельников может стать новым вице-губернатором Петербурга. Фото: gov.spb.ru
Новым вице-губернатором Петербурга может стать нынешний глава Комитета финансов Алексей Корабельников. Именно его кандидатуру направил на согласование в Заксобрание губернатор Александр Беглов.
- В соответствии со статьями 4 и 5 Закона «О Правительстве Санкт Петербурга» Александр Беглов направил в Законодательное Собрание представление на согласование Алексея Алексеевича Корабельникова на должность вице-губернатора, - сообщает пресс-служба Смольного.
Справка «КП»:
Алексею Корабельникову 34 года, он уроженец Ленинграда. В 2009 году окончил экономический факультет СПбГУ по специальности финансового менеджмента.
С января 2008 по июнь 2014 года работал в международной консалтинговой компании «Ernst&Young». С июля 2014 года - Советник Губернатора Санкт Петербурга по экономическим вопросам.
10 февраля 2015 года Корабельников назначен председателем городского Комитета финансов.
Является специалистом в области налогообложения и ценообразования.