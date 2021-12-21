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Политика21 декабря 2021 9:50

Беглов направил кандидатуру Алексея Корабельникова как вице-губернатора на согласование в ЗакС

Утвердить нового заместителя губернатора должны депутаты парламента
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Алексей Корабельников может стать новым вице-губернатором Петербурга. Фото: gov.spb.ru

Алексей Корабельников может стать новым вице-губернатором Петербурга. Фото: gov.spb.ru

Новым вице-губернатором Петербурга может стать нынешний глава Комитета финансов Алексей Корабельников. Именно его кандидатуру направил на согласование в Заксобрание губернатор Александр Беглов.

- В соответствии со статьями 4 и 5 Закона «О Правительстве Санкт Петербурга» Александр Беглов направил в Законодательное Собрание представление на согласование Алексея Алексеевича Корабельникова на должность вице-губернатора, - сообщает пресс-служба Смольного.

Справка «КП»:

Алексею Корабельникову 34 года, он уроженец Ленинграда. В 2009 году окончил экономический факультет СПбГУ по специальности финансового менеджмента.

С января 2008 по июнь 2014 года работал в международной консалтинговой компании «Ernst&Young». С июля 2014 года - Советник Губернатора Санкт Петербурга по экономическим вопросам.

10 февраля 2015 года Корабельников назначен председателем городского Комитета финансов.

Является специалистом в области налогообложения и ценообразования.