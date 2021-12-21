Петербург закупил новые автомобили скорой помощи Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург закупил новые автомобили для службы скорой помощи. Это 69 машин, в том числе два реанимобиля. Станция скорой помощи получила 22 автомобиля и реанимобили, а остальные машины распределили между районными поликлиниками. Об этом 21 декабря 2021 года рассказали в Смольном.

- Медицинский салон оборудован поворотными креслами и системой климат-контроля. Погрузочная высота пола позволяет врачам легко размещать в автомобиле тележку-каталку, которая оснащена гидравлической системой, - рассказали в городской администрации.

Также система в автомобиле поглощает колебания от неровных дорог, благодаря чему врачи могут проводить спокойно реанимацию пациента. Каталка может трансформироваться в кресло с шагающим механизмом, чтобы перемещать пациента по лестнице.

На данный момент в скорой помощи работают более 500 выездных бригад. За 2021 год у них было более 1,5 миллиона вызовов.