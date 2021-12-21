Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-12°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 декабря 2021 11:18

Тоннели «коричневой» ветки метро в Петербурге пообещали достроить в январе 2022 года

Для завершения первого участка осталось пройти 100 метров
Никита НЕСТЕРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Станции «Казаковская» и «Путиловская» должны открыться для пассажиров в 2024 году.

Станции «Казаковская» и «Путиловская» должны открыться для пассажиров в 2024 году.

Фото: Артем КИЛЬКИН

«Метрострой Северной столицы» (МССС) заканчивает проходку тоннелей на Красносельско-Калининской «коричневой» линии петербургской подземки. Ориентировочно в начале января 2022 года специалисты смогут соединить два участка, которые начинали строить от станций «Казаковская» и «Путиловская».

- У нас хорошая новость - мы вышли на финальные 100 метров. При скорости работы в восемь-десять колец в сутки проходка участка завершится в самом начале 2022 года, - уточнили в пресс-службе МССС.

Собеседник добавил, что станции «Казаковская» и «Путиловская» должны открыться для пассажиров в ранее намеченный срок - в 2024 году.