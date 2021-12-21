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Здоровье21 декабря 2021 12:27

Новый корпус больницы Святого Георгия в Петербурге для больных коронавирусом почти заполнен

Стационар работает всего шесть дней
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Новый корпус-трансформер городской больницы Святого Георгия заполнен уже на три четверти

Новый корпус-трансформер городской больницы Святого Георгия заполнен уже на три четверти

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге на минувшей неделе открылся новый корпус-трансформер больницы Святого Георгия, где сейчас принимают больных коронавирусом. Но он уже оказался заполнен на три четверти. Об этом 21 декабря 2021 года пишет сайт spbdnevnik.ru.

- Несмотря на это, стационар справляется с нагрузкой. В это время основной корпус постепенно наоборот освобождается. Персонал больницы очень надеется, что в начале нового года основное здание будет работать по своему непосредственному профилю – делать экстренные и плановые операции, в том числе высокотехнологичные эндоскопические, - пишет издание.

Напомним, что новый корпус больницы - это здание из шести этажей. В нем 305 мест, которые можно расширить до 400 коек.