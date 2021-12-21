9-балльные пробки отмечены в Петербурге второй день подряд

Петербург встал в одной большой пробке. Фото: Яндекс.Карты.

Петербург второй день подряд стоит в аномальных пробках. Причем снегопад ни при чем - его почти нигде нет. А заторы есть. На часах еще нет шести вечера, а сервис Яндекс.Карты оценивает затруднения уже на девять баллов из десяти.

Причинами пробок стали гололед и многочисленные аварии. Так, ДТП с двумя фурами и двумя легковушками полностью перекрыло Московское шоссе в районе Шушар. Движения нет от КАДа до Ленсоветовской дороги, причем в обе стороны.

Стоит и сам КАД по внешнему кольцу от Пулковского шоссе до Софийской, а также по внутреннему от Мурманского шоссе до Вантового моста. Забиты набережные: Октябрьская, Малоохтинская, Воскресенская. Центр города даже не красный - бордовый, что означает среднюю скорость в 2-3 километра в час.

А учитывая, что час пик еще не наступил, наверняка будет и 10 баллов, как вчера.