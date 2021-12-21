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Общество21 декабря 2021 15:48

Петербург получит более двух миллиардов рублей на строительство школ

За 2022 год планируется сдать девять объектов
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Девять новых школ построят в Петербурге за год.

Девять новых школ построят в Петербурге за год.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Федеральный бюджет выделит Петербургу более двух миллионов рублей в течение двух лет. Эти деньги пойдут на строительство школ и сокращения нехватки учебных учреждений в городе. Распоряжение о финансовой помощи подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

- На 2022 год Петербургу выделено 1,2 млрд рублей, на 2023 год - 895,2 млн рублей, - сообщает пресс-служба Смольного.

В том числе за счет этих денег по адресной программе город построит в 2022 году пять школ. Еще четыре объекта возведут инвесторы.

Губернатор Северной столицы отметил, что с 2019 года город не выдает разрешения на строительство жилья без гарантий появления социальных объектов. Все это позволит свести к минимуму дефицит школ, который имеется в Петербурге на данный момент.