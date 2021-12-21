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Происшествия21 декабря 2021 16:22

Две бригады медиков пытаются реанимировать посетителя кафе на Петроградке

Очевидцем инцидента стал фотокорреспондент «КП-Петербург»
Авторы (2):
Артем КИЛЬКИН
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Посетителю кафе на Петроградке стало плохо, ему вызвали две бригады реанимации.

Посетителю кафе на Петроградке стало плохо, ему вызвали две бригады реанимации.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Две бригады медиков пытаются реанимировать посетителя кафе в Петроградском районе, который внезапно потерял сознание. Все произошло около 19:00 вечером во вторник, 21 декабря. Очевидцем происшествия стал фотокорреспондент «КП-Петербург». По его словам, мужчине, которому на вид примерно 50 лет, тут же вызвали «скорую». Но в итоге его спасают сразу два экипажа реанимации – случай серьезный.

Четыре медика окружили пострадавшего.

Четыре медика окружили пострадавшего.

Фото: Артем КИЛЬКИН

- Кафе находится на перекрестке улиц Ленина и Большой Пушкарской. Мужчина упал на пол и потерял сознание. Внутри четыре медика пытаются его спасти. Подключили какой-то аппарат, - сообщил сотрудник «КП-Петербург» с места.

Остается надеяться, что с посетителем кафе все будет хорошо. Врачам в общепите никто не мешает, на месте напряженная обстановка.

ОБНОВЛЕНИЕ

Около 20:00 стало известно, что мужчина скончался. Причины смерти не сообщаются.