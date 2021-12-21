Олимпийский гребной канал в Петербурге начнут проектировать в 2022 году

Тот гребной канал что есть в Петербурге, не соответствует международным стандартам. Фото: Артем КИЛЬКИН

Гребной канал олимпийского класса начнут проектировать в Петербурге уже в следующем году. Как сообщим председатель комитета физической культуры и спорта Антон Шантырь в эфире радио «Комсомольская правда» (92,0 фм), для спортивного объекта подобрали три возможных места.

- У нас есть договоренность с одним крупным инвестором о том, где строить олимпийских гребной канал в Петербурге. Сейчас рассматриваем три локации. Есть много нюансов, но проектирование планируем на будущий год, - рассказал чиновник.

Напомним, сейчас в Петербурге нет одного олимпийского гребного канала. Тот гребной канал, что на Крестовском острове, не отвечает международным требованиям, его длина всего 1 километр, а олимпийский канал должен быть 2 километра. Из-за этого приходится гребцам проводить сборы в Краснодарском крае.