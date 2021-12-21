В Петербурге возбудили дело после смертельного падения рабочего в шахту на стройке

В Петербурге расследуют уголовное дело по поводу смерти рабочего на стройке. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге возбудили уголовное дело после смерти рабочего «СК Викарт» на стройке на Глухарской улице. 22 ноября 2021 года мужчина случайно упал в открытую вентиляционную шахту во время спуска стройматериалов. В результате падения рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью. Его пытались реанимировать врачи, но он скончался в больнице.

Прокуратура организовала проверку по факту трагедии. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что мужчину допустили до работ без какой-либо страховки, что является серьезным нарушением правил безопасности. Вопросы есть как к субподрядчику, так и генеральному подрядчику «Лентехстрой».

- Материалы проверки направили в правоохранительные органы. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», - передает пресс-служба городской прокуратуры.

Виновнику, если его установят, грозит до пяти лет лишения свободы за гибель рабочего.