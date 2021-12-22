Пожар произошел в жилом доме на Лиговском проспекте в Петербурге

В жилом доме на Лиговском проспекте произошел пожар Фото: Олег ЗОЛОТО

Пожар произошел в жилом доме на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. В начале шестого часа утра 22 декабря 2021 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в жилом доме и на место сразу же выехали спасатели. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Пожар происходил в шестиэтажном жилом доме 263 по Лиговскому проспекту во Фрунзенском районе. В техническом помещении площадью 20 квадратных метров обгорела обстановка на площади 2 квадратных метров, - рассказали спасатели.

На борьбу с огнем прибыли 17 человек личного состава МЧС и четыре пожарные машины. Спустя 20 минут пожар был потушен.

По предварительным данным пострадавших нет. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.