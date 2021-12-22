Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 декабря 2021 4:42

Пожар произошел в жилом доме на Лиговском проспекте в Петербурге

Загорелось техническое помещение
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В жилом доме на Лиговском проспекте произошел пожар

В жилом доме на Лиговском проспекте произошел пожар

Фото: Олег ЗОЛОТО

Пожар произошел в жилом доме на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. В начале шестого часа утра 22 декабря 2021 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в жилом доме и на место сразу же выехали спасатели. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Пожар происходил в шестиэтажном жилом доме 263 по Лиговскому проспекту во Фрунзенском районе. В техническом помещении площадью 20 квадратных метров обгорела обстановка на площади 2 квадратных метров, - рассказали спасатели.

На борьбу с огнем прибыли 17 человек личного состава МЧС и четыре пожарные машины. Спустя 20 минут пожар был потушен.

По предварительным данным пострадавших нет. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.