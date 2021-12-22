Полиция задержала женщину, ограбившую 11-летную девочку в Петербурге

В Петербурге задержали женщину за ограбление 11-летней девочки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала женщину, которая ограбила 11-летнюю девочку. Об этом 22 декабря 2021 года рассказали в главном управлении МВД по Северной столице и Ленинградской области.

- 20 декабря в полицию Московского района обратилась 45-летняя мать пострадавшей, которая рассказала, что у дома 52 корпус 3 по проспекту Космонавтов неизвестная женщина, угрожая расправой, отобрала у ее дочери мобильный телефон за 1 тысячу рублей, - рассказали в полиции.

Уже в полночь 21 декабря возле того же дома полицейские задержали 48-летнюю подозреваемую. Она оказалась безработной. Похищенный телефон изъяли.

На женщину завели административное дело о мелком хулиганстве, а также уголовное дело о статье разбой.