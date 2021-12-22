Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье22 декабря 2021 9:21

Действие результатов ПЦР-тестов в Петербурге сокращено до 48 часов

Изменения в постановление внес губернатор города
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Действие результата ПЦР-теста в Петербурге сокращено до двух суток.

Действие результата ПЦР-теста в Петербурге сокращено до двух суток.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга подчинились директиве Роспотребнадзора и сократили срок действия результатов ПЦР-теста с 72 до 48 часов. Изменение в антиковидное постановление №121 внес губернатор города.

- В связи с принятием постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.12.2021 № 33 уточняется срок действия отрицательного ПЦР-теста. Теперь он определяется от времени получения результата и составляет 48 часов, - сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме того, этим же постановлением сдвигается на 2 января дата введения системы QR-кодов в заведениях общепита и розничной торговли. А в новогоднюю ночь ресторанам и кафе разрешено работать без ограничения по времени.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: