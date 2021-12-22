Действие результатов ПЦР-тестов в Петербурге сокращено до 48 часов

Действие результата ПЦР-теста в Петербурге сокращено до двух суток. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга подчинились директиве Роспотребнадзора и сократили срок действия результатов ПЦР-теста с 72 до 48 часов. Изменение в антиковидное постановление №121 внес губернатор города.

- В связи с принятием постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.12.2021 № 33 уточняется срок действия отрицательного ПЦР-теста. Теперь он определяется от времени получения результата и составляет 48 часов, - сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме того, этим же постановлением сдвигается на 2 января дата введения системы QR-кодов в заведениях общепита и розничной торговли. А в новогоднюю ночь ресторанам и кафе разрешено работать без ограничения по времени.

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