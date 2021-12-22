Дикая рысь напала на двух кошек в квартире в Петербурге

Дикая кошка жила прямо в квартире женщины Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером 21 декабря в полицию Петербурга поступило необычное сообщение. Заявительница уверяла, что ее мать содержит дома дикое животное, а именно сервала.

- Женщина рассказала, что сейчас рысь неожиданно взбесилась и начала бегать по квартире матери, где в это время находились ее дочь и маленький ребенок, - сообщает источник "КП-Петербург".

Рысь повела себя как настоящий дикий зверь, она не просто бегала по квартире, а еще и нападала на кошек, которые с ней жили. На момент обращение в полицию, сервал уже успел убить одно домашнее животное и приступила к другому.

Сама женщина увела ребенка к соседям и осталась дожидаться полицию в подъезде, возвращаться одной в квартиру заявительница побоялась.