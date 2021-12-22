Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 декабря 2021 10:19

Дикая рысь напала на двух кошек в квартире в Петербурге

От когтей животного чудом удалось спасти маленького ребенка
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Дикая кошка жила прямо в квартире женщины

Дикая кошка жила прямо в квартире женщины

Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером 21 декабря в полицию Петербурга поступило необычное сообщение. Заявительница уверяла, что ее мать содержит дома дикое животное, а именно сервала.

- Женщина рассказала, что сейчас рысь неожиданно взбесилась и начала бегать по квартире матери, где в это время находились ее дочь и маленький ребенок, - сообщает источник "КП-Петербург".

Рысь повела себя как настоящий дикий зверь, она не просто бегала по квартире, а еще и нападала на кошек, которые с ней жили. На момент обращение в полицию, сервал уже успел убить одно домашнее животное и приступила к другому.

Сама женщина увела ребенка к соседям и осталась дожидаться полицию в подъезде, возвращаться одной в квартиру заявительница побоялась.