Полиция разыскивает мужчину за изнасилование 10-летнего мальчика из-за ноутбука в Ленобласти

Полиция Ленобласти разыскивает мужчину за изнасилование 10-летнего мальчика Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в изнасиловании 10-летнего мальчика. Об этом "КП-Петербург" стало известно 22 декабря 2021 года от источника в правоохранительных органах. Оказалось, что неизвестный заманил ребенка под предлогом продажи ноутбука.

- Днем 21 декабря в полицию по Всеволожскому району обратилась 33-летняя женщина. Она рассказала, что 19 декабря неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера к отношении ее сына, - рассказал источник.

Оказалось, что ее сын увидел в интернете на сайте объявление о продаже ноутбука, созвонился с продавцом и после встретился с ним. Дальше деталей женщина рассказать не смогла. Особенно, почему 10-летний ребенок один встретился с неизвестным мужчиной.

На данный момент заявление передано на рассмотрение в следственный комитет. Расследование продолжается.