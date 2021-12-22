Беглов предложил построить трамвайную линию до Пулково

До Пулково могут пустить трамвай. Фото: Олег ЗОЛОТО

Линия скоростного трамвая может быть построена до аэропорта Пулково. Такую идею на встрече с руководством «Газпромбанка» озвучил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Проект должен быть аналогом линии «Купчино-Шушары-Славянка», которую могут продлить до перспективного кампуса СПбГУ в Пушкине.

- Реализуется проект строительства кампуса и технологической долины на территории бывшего совхоза «Детскосельский». Кроме того, там возводится большое количество жилья. Предстоит решить вопрос транспортной доступности. Например, продлить трамвайную линию Купчино – Славянка до кампуса, - приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

Отметим, что сама линия от станции метро «Купчино» до Шушар и микрорайона Славянка будет сдана в 2024 году. Это частный проект. Протяженность ветки составит около 20 километров. Трамвай поможет жителям территорий быстрее и проще добираться до метро, минуя пробки на Московском шоссе.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: