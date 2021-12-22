В Петербурге отменили закон, регулирующий работу такси

Смольный отменил закон о работе такси. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Петербурга Александр Беглов отменил действие закона, регулирующего работу такси в Петербурге. Речь идет о нормативном документе от 2018 года, в котором шла речь о контроле за соблюдением требований перевозки пассажиров и багажа.

- Признать утратившим силу закон Санкт-Петербурга от 19 декабря 2018 года «О порядке осуществления регионального контроля за соблюдением требований к перевозкам пассажиров и багажа легковым такси в Санкт-Петербурге», - говорится в документе, опубликованном на сайте Смольного.

Одновременно утратил силу и закон о поправках и изменениях в вышеуказанный законодательный акт, датированный мартом 2021 года.

С 20 декабря оба документа более не действительны.

Напомним, что летом нынешнего года в Петербурге утвердили стандарт работы такси. В документе содержатся рекомендации для водителей, в частности - владение русским языком.