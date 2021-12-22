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Происшествия22 декабря 2021 15:45

Прокуратура Петербурга начала проверку после пожара в детском саду на Народной улице

По данным МЧС, на третьем этаже горела прачечная
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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На Народной улице горел детский сад. Фото: Прокуратура СПб.

На Народной улице горел детский сад. Фото: Прокуратура СПб.

Прокуратура Петербурга начала проверку после пожара в детском саду на Народной улице, который произошел вечером 22 декабря. Вызов в МЧС поступил в 17:18. На место ЧП примчались девять пожарных машин и 41 спасатель.

- Прокуратура Невского района организовала проверку по факту возгорания в одном из помещений ГБДОУ «Детский сад № 113». На место происшествия выехал прокурор Невского района Виктор Винецкий, - сообщает пресс-службы городской прокуратуры.

Следователи надзорного ведомства проверит соблюдение требований пожарной безопасности администрацией садика.

По данным МЧС, на третьем этаже здания горело помещение прачечной, площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

По словам очевидцев, в момент ЧП в садике находились 102 ребенка и персонал. Все эвакуированы. Предварительно пострадавших нет.