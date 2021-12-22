Пассажирский автобус сгорел в жутком пожаре на юге Санкт-Петербурга

В Красном Селе выгорел автобус №165. Фото: vk.com/krasnoe_selo

В Красносельском районе Санкт-Петербурга сгорел пассажирский автобус №165 вечером в среду, 22 декабря. Огонь появился в моторном отсеке транспорта около 17:40, на улице Восстановления. Очевидцы тут же вызвали на место спасателей МЧС. Однако, как рассказали подписчики сообщества «Транспортный коллапс, Красное Село» во «Вконтакте», дым из автобуса шел еще от Нарвской улицы. Но самое страшное, по словам пассажиров, то, что из-за происшествия заблокировались двери.

- Произошел хлопок, после этого повалил дым. Заблокировались двери и покинуть опасный автобус люди не могли! Лишь через переднюю дверь удалось эвакуироваться и спастись, - сообщается в группе района.

Сначала загорелся моторный отсек общественного транспорта. Фото: vk.com/krasnoe_selo

Через 10 минут после возгорание пожар локализовали силами 10 спасателей МЧС. Но сохранить автобус от полного уничтожения не вышло. Пострадавших в происшествии нет, как рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.