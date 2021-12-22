В Петербурге изменят подход к расчистке улиц и крыш от снега

Начало зимы в Северной столице обернулось настоящей коммунальной катастрофой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начало зимы в Северной столице обернулось настоящей коммунальной катастрофой. Проезжую часть и тротуары не успевали очищать от снега, а падающие сосульки отправили в больницы несколько человек. Так что существующие методы показали свою несостоятельность.

По указанию спикера петербургского парламента Александра Бельского председатель комиссии Законодательного собрания по городскому хозяйству Валерий Гарнец 23 декабря организует встречу, посвященную борьбе с последствиями снегопадов и наледью на крышах. На совещание пригласили главу Жилищного комитета Олега Зотова и председателя Комитета по благоустройству Василия Пониделко.

- Мы хотим разобраться, какие были сделаны упущения в логистике во время уборки улиц. Но главное – какие из этого были сделаны выводы. Как мы уже говорили, у нас один двор убирают по три хозяйствующих субъекта. Это неправильно, когда с крыши снег сбрасывают на тротуар, а с тротуара сгребают на проезжую часть. Пусть всем занимается кто-то один, - рассказал «Комсомольской правде» Александр Бельский.

Что касается расчистки крыш, то по мнению спикера, особенно остро проблема ощущается в центральных районах города.

- Невозможно говорить об одном и том же годами. Мы должны понять, что мы можем сейчас сделать. Необходимо создать дорожную карту. Со стороны Законодательного собрания сейчас важно решить, какие новые законы, какие регламенты потребуется ввести, а исполнительная власть в лице двух комитетов должна определиться, как она будет справляться с проблемой, - добавил Бельский.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: