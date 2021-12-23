Ящик для сбора одежды сгорел в Петербурге

Ящик для сбора одежды и машина сгорели в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге произошел пожар, уничтоживший ящик для сбора одежды. Возгорание случилось в два часа ночи 23 декабря у дома 72А по Ленинскому проспекту в Кировском районе города. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Как только на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании, на место выехала бригада спасателей в составе 10 человек личного состава МЧС Петербурга и двух пожарных машин, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Когда они приехали на вызов, то обнаружили, что горит благотворительный ящик для сбора одежды. Также от него огонь распространился на стоящий рядом автомобиль.

Пожар был ликвидирован в 2:43 часа. Ящик сгорел, а у машины обгорели пластиковые детали. Пострадавших нет. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.