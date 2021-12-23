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Общество23 декабря 2021 8:41

Эксперты рассказали об ожиданиях жителей Петербурга от конференции Путина

Горожан интересуют вопросы, связанные с качеством жизни и новым строительством дорог
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Политологи объяснили, что ждут петербуржцы от пресс-конференции президента

Политологи объяснили, что ждут петербуржцы от пресс-конференции президента

Фото: Олег ЗОЛОТО

В четверг начнется ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Ее смотрят по всей стране. Политологи объяснили, почему жители Петербурга будут следить за выступлением главы страны и что они от нее ждут.

- Петербург — один из крупнейших федеральных центров, и для нашего города важно, как формируется общероссийская политическая и экономическая повестка. То, что скажет президент о жизни России в ближайшей перспективе, влияет на развитие крупнейших компаний страны, многие из которых зарегистрированы в Петербургу и вносят вклад в бюджет города, - отметил политолог Дмитрий Солонников.

По мнению эксперта, профессора СПбГУ Александра Курочкина петербуржцев также интересуют вопросы, связанные с мерой социальной поддержки населения. В первую очередь это индексация пенсий, регулярные социальные выплаты и улучшение качества жизни россиян в целом.

Также в Петербурге запланированы крупные инфраструктурные проекты, такие как строительство моста и новых дорог. Эти темы явно тоже будут интересны горожанам.