Праздничный забег Дедов Морозов пройдет в Петербурге 26 декабря

Забег Дедов Морозов пройдет в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Воскресенье, 26 декабря 2021 года, в Санкт-Петербурге пройдет одно из самых веселых и ярких предновогодних мероприятий - V Международный забег Дедов Морозов. В этот день сотни людей переоденутся в костюмы Волшебников и побегут по Северной столице, даря заряд позитива и хорошего настроения горожанам.

- Событие начнется с разминки у Триумфальной арки Главного штаба. В 18:00 будет дан старт новогоднему забегу, - рассказали организаторы.

В забеге будет две дистанции - на 2,5 километра и на 5 километров. По короткому маршруту Деды Морозы побегут по Миллионной улице, свернут на Аптекарский переулок, далее на набережную реки Мойки и обратно на Дворцовую площадь.

Участники будут бежать, идти, прыгать и танцевать, даря окружающим тепло и улыбки. Также на мероприятии будет установлена "Елка желаний" с письмами от маленьких горожан.

Добавим, что принять участие в забеге может каждый. Регистрация по ссылке.