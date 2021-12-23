Более 400 человек с коронавирусом попали в больницы Петербурга за сутки

Еще более 400 пациентов с коронавирусом госпитализировали в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уровень госпитализации больных коронавирусом в Санкт-Петербурге остается высоким. По данным администрации города на 23 декабря 2021 года были госпитализированы более 400 человек. При этом, запас коечного фонда составляет почти 2 тысячи мест.

- За минувшие сутки в больницы города были госпитализированы 421 человек с коронавирусом и пневмониями. 407 пациентов были выписаны, - рассказали в Смольном.

Сейчас в Петербурге развернуто 8 тысяч инфекционных коек в 17 больницах города. Из них заняты более 6,1 тысяч мест. В тяжелом состоянии в реанимациях находятся 592 пациента, еще 322 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также 184 человек остаются во временном госпитале "Ленэкспо", более 500 пациентов содержат в пансионате "Заря". Также на домашнем лечении сейчас находятся более 24,9 тысяч зараженных коронавирусом.

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