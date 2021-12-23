Памятник Александру Невскому «Молитва перед боем» открыли в Ленобласти

Памятник Александру Невскому открыли в Никольском. Фото: vk.com/rvio_ru

Мемориальный комплекс «Молитва перед боем» появился в Ленобласти, неподалеку от места Невской битвы, после которой князь Александр получил свое имя Невский. Сражение новгородцев со шведскими войсками произошло 15 июля 1240 года у впадения реки Ижора в Неву. А битве, по легенде, предшествовала молитва князя на «месте стояния» - расположения дружины.

- Бронзовая композиция, выполненная скульптором Салаватом Щербаковым, состоит из фигуры князя, за ним на каменном постаменте изображен скульптурный лик Христа Спасителя с иконы Спаса Нерукотворного, - сообщает пресс-служба Российского военно-исторического общества.

Сам мемориальный комплекс окружен парком, созданным у города Никольское Тосненского района Ленобласти к 800-летию Александра Невского.

Открытие парка и памятника на месте молитвы князя с дружиной перед битвой - одно из главных событий года памяти князя.