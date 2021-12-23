Инвалид из Ленобласти ударился головой и умер спустя две недели

За четыре дня до смерти мужчину госпитализировали на скорой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

81-летний пенсионер из Всеволожска еще в начале декабря упал с кровати. У мужчины была первая группа инвалидности, поэтому самостоятельно передвигаться он не мог, помогали ему жена и дочка. Но о своем падении он сразу рассказывать не стал. Это всплыло только когда самочувствие пенсионера начало стремительно ухудшаться.

- Первое время на головные боли мужчина, по словам дочери, не жаловался. Но в течении двух недель его состояние ухудшилось. 19 декабря родственники вызвали скорую и мужчина был госпитализирован с острым нарушением мозгового кровообращения, - сообщил источник "КП-Петербург".

Спустя четыре дня пенсионер скончался от эпидуральной гематомы - скопления крови, заполнившей пространство между костями черепа и мозговой оболочкой, образовавшееся в результате удара.