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Происшествия23 декабря 2021 12:18

Инвалид из Ленобласти ударился головой и умер спустя две недели

81-летний пенсионер упал с кровати еще в начале декабря
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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За четыре дня до смерти мужчину госпитализировали на скорой

За четыре дня до смерти мужчину госпитализировали на скорой

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

81-летний пенсионер из Всеволожска еще в начале декабря упал с кровати. У мужчины была первая группа инвалидности, поэтому самостоятельно передвигаться он не мог, помогали ему жена и дочка. Но о своем падении он сразу рассказывать не стал. Это всплыло только когда самочувствие пенсионера начало стремительно ухудшаться.

- Первое время на головные боли мужчина, по словам дочери, не жаловался. Но в течении двух недель его состояние ухудшилось. 19 декабря родственники вызвали скорую и мужчина был госпитализирован с острым нарушением мозгового кровообращения, - сообщил источник "КП-Петербург".

Спустя четыре дня пенсионер скончался от эпидуральной гематомы - скопления крови, заполнившей пространство между костями черепа и мозговой оболочкой, образовавшееся в результате удара.