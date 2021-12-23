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Происшествия23 декабря 2021 13:26

«Ласточка» застряла на путях под Петербургом из-за вставшего товарного состава

Пассажиры жаловались, что ждут уже час
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Электрички задерживались на Приозерским направлении.

Электрички задерживались на Приозерским направлении.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сбой в движении пригородных поездов произошел на Приозерском направлении Октябрьской железной дороги. Около двух часов дня на линии сломался грузовой состав из-за чего встала шедшая за ним «Ласточка» и еще пара электричек.

- На участке между Кузьмолово и Капитолово застряла «Ласточка» с пассажирами. Впереди сломался грузовой состав. Люди волнуются. Стоим уже час, - писали пассажиры в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Позднее неисправный «товарняк» убрали с путей и электрички пошли, но задержки составили от 15 минут до часа. Предварительно, они коснулись трех пригородных поездов. Сейчас движение вернулось в обычный график.