«Деревню чемпионов» откроют в Петербурге к финалу Лиги чемпионов УЕФА

28 мая Петербург примет финал Лиги чемпионов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

28 мая 2022 года Петербург примет самый главный матч года в клубном футболе - финал Лиги чемпионов УЕФА. Город готовятся посетить тысячи иностранных туристов и, конечно же, отечественный поклонники спорта. Что будет сделано в дни подготовки и проведения встречи, рассказал глава Комитета по спорту Петербурга Антон Шантырь.

- Да, это всего один матч, но какой! Интерес к клубным турнирам растет, а уровень ведущих команд сейчас гораздо выше, чем сборных. Это самое популярное мероприятие в мире футбола. Приедут тысячи болельщиков. Мы организуем для них фан-зоны, где они будут до матча, а еще будет «деревня чемпионов», в которой разместятся гости УЕФА, - приводит слова главы спорткомитета сайт spbdnevnik.ru.

Чиновник отметил, что соответствовать требованиям Лиги чемпионов очень непросто, но у Петербурга есть большой опыт организации крупных спортивных метроприятий, в том числе Чемпионата мира по футболу-2018 и Чемпионата Европы-2020. В том числе поэтому Северная столица получила право на финал Лиги.