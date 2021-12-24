Полиция изъяла баллоны с веселящим газом из трех баров в центре Петербурга

Полиция обнаружили баллоны с закисью азота в трех барах Петербурга. Фото: прокуратура СПб (архив)

Полиция изъяла три баллона с веселящим газом из трех баров на набережной канала Грибоедова в Петербурге. Спецоперация прошла ночью 23 декабря. Закись азота обнаружили в следующих заведениях: Good People, «Табу», Bad Habits. Кроме этого в барах нашли алкоголь, который продавали без лицензии. Итого набралось около 55 литров.

- Проверку организовали в связи с поступлением заявления по факту реализации шариков с закисью азота в ночных клубах на улицах Думской и Ломоносова. В мероприятии приняли участие сотрудники Роспотребнадзора, - сообщил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Добавим, что в отношении руководителей баров возбудили административные дела. Им грозят штрафы или приостановка работы.