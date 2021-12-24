Полиция задержала насильника 10-летней девочки в Мурино Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В городе Мурино Ленинградской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки. Причем нападал насильник на ребенка дважды. Об этом "КП-Петербург" 24 декабря 2021 года рассказал источник в правоохранительных органах.

- 21 декабря в полицию обратилась мать девочки и рассказала, что неизвестный мужчина дважды нападал на ее 10-летнюю дочь рано утром на улице Шувалово в Мурино. Каждый раз он совершал насильственные действия сексуального характера, - рассказал источник.

В заявлении говорится, что мужчина нападал на ребенка в районе 7 часов утра 15 и 21 декабря.

По подозрению в совершении преступления был задержан 26-летний мужчина. Он оказался безработным и приезжим из Азербайджана. Ранее судим не был.

Мужчину отправили под стражу. Возбуждено уголовное дело.