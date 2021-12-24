Главой комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга стала Юлия Киселева

Юлия Киселева возглавила Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге главой комитета по градостроительству и архитектуре стала Юлия Киселева. Соответствующее распоряжение о назначении 24 декабря 2021 года подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- До назначения на этот пост Юлия Киселева была временно исполняющим обязанности председателя КГА, - рассказали в Смольном.

Юлия Евгеньевна родилась в Ленинграде в 1972 году, окончила СПбГУ по специальности - юриспруденция.

Свою карьеру в правительстве Петербурга начала в 1994 году в комитете по земельным ресурсам и землеустройству в качестве ведущего специалиста, а в итоге стала главой комитета. С 2008 по 2013 была председателем комитета по градостроительству. После перешла на работу главой Василеостровского района, работала советником губернатора в 2019 году.