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Политика24 декабря 2021 7:32

Главой комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга стала Юлия Киселева

Ранее этот же пост она занимала с 2008 по 2013 годы
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Юлия Киселева возглавила Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга / Фото: Смольный

Юлия Киселева возглавила Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге главой комитета по градостроительству и архитектуре стала Юлия Киселева. Соответствующее распоряжение о назначении 24 декабря 2021 года подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- До назначения на этот пост Юлия Киселева была временно исполняющим обязанности председателя КГА, - рассказали в Смольном.

Юлия Евгеньевна родилась в Ленинграде в 1972 году, окончила СПбГУ по специальности - юриспруденция.

Свою карьеру в правительстве Петербурга начала в 1994 году в комитете по земельным ресурсам и землеустройству в качестве ведущего специалиста, а в итоге стала главой комитета. С 2008 по 2013 была председателем комитета по градостроительству. После перешла на работу главой Василеостровского района, работала советником губернатора в 2019 году.