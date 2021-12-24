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Общество24 декабря 2021 8:12

Жилой квартал с бизнес-центром и небоскребом планируют построить в Мурино

Площадь застройки составит почти 400 гектаров
Авторы (2):
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Никита НЕСТЕРОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Мурино может появиться свой небоскреб.

В Мурино может появиться свой небоскреб.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новый гигантский жилой район с индустриальный парком и деловой застройкой может появиться в южной части Мурино. А доминантой комплекса должен стать свой «Лахта Центр» - 150-метровая башня бизнес-центра. По другим данным, «небоскреб» окажется вдвое ниже.

- Пока это предложение находится на стадии инициативы. Высота 25-этажного делового здания составит 75 метров. Нормативы о регламенте в 12 этажей на этот проект не распространяются, так как они касаются лишь жилой застройки, - рассказал «КП-Петербург» собеседник в строительном блоке администрации Ленобласти.

Предварительно, общая площадь застройки составит 379 гектаров. Жилье составит примерно треть, остальное - общественные, деловые и производственные зоны.

Проект был представлен на градсовет Ленобласти. Предварительно, его одобрили. Однако точные сроки реализации - эксперты говорят про 6-7 лет - и окончательный вариант застройки пока неизвестны.