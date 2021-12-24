Биржевой мост расширят для пешеходов с колясками и людей с ограниченными возможностями

Биржевой мост не ремонтировали 60 лет. Фото: Юлия СТАЛИНА

В Санкт-Петербурге расширят пешеходную зону на Биржевом мосту. Прямо сейчас на переправе идет масштабный ремонт, который начала осенью 2021 года. Открыть движение планируют уже в октябре 2022 года.

- Мы боремся за расширение тротуаров и пешеходной зоны на Биржевом мосту. На сегодняшний момент она согласовано. Мы наращиваем консоли в сторону воды. Это позволяет не сужать проезжую часть. Мост не находится под охранной, но является близнецом Биржевого моста. И мы говорим о несущественном расширении, по 30 сантиметров с каждой стороны. Но это позволяет пройти более комфортно людям с детской коляской и людям с ограниченными возможностями, - заявил на брифинге Андрей Левакин, председатель комитета развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Закончить капитальный ремонт Биржевого моста полностью планируют к 2023 году. Полный цикл работ по реконструкции Биржевого моста обойдется в 2,37 млрд рублей. По словам Левакина, на текущий момент уже выполнено работ на 470 миллионов рублей. Напомним, что Биржевой мост был закрыт на капитальный ремонт впервые за 60 лет.