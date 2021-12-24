МЧС предупреждает о сильном снегопаде в Ленобласти

Областные дороги засыпало снегом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главное управление МЧС по Ленинградской области предупреждает воителей о том, что снегопад, уже идущий с утра, может еще больше усилиться. Спасатели прогнозируют сложную ситуацию на дорогах и призывают автомобилистов к внимательности.

- Днем 24 декабря местами ожидается сильный снег. В связи со сложившейся гидрометеорологической обстановкой повышается вероятность ДТП, затруднений в движении по автодорогам,- отмечает пресс-служба экстренного ведомства.

Накроет снегом и Петербург. Уже к часу дня пробки в городе достигли семи баллов по десятибалльной шкале. На дорогах в городе и области отмечены десятки ДТП. Чистить трассы вышла дополнительная техника, но пока коммунальщики справляются со снегом далеко не везде.

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