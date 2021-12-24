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Общество24 декабря 2021 12:31

В снегопады Петербургу не хватает 12 тысяч дворников и кровельщиков

Такую цифру озвучил на заседании комиссии глава Жилкома Олег Зотов
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
В снегопады Петербургу очень не хватает дворников.

В снегопады Петербургу очень не хватает дворников.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В моменты сильных снегопадов Петербурге не хватает около 12 тысяч дворников и кровельщиков. Об этом, на заседании парламентской комиссии по городскому хозяйству и градостроительству заявил глава Жилищного комитета Олег Зотов.

- Выпадение снега носит ненормативный характер. Безусловно, наблюдаются перебои с уборкой. Особенно это касается центральных районов. Здесь узкие улицы, на тротуарах есть рекламные конструкции, - отметил Зотов.

По его словам, сейчас уборкой снега занимается около семи тысяч дворников и кровельщиков. А чтобы справиться с аномальным снегопадом быстро, нужно около 19 тысяч специалистов.

Но даже если их найти, а на заплату дворника (до 40 тысяч рублей) пойдет далеко не каждый, то привлечь всех будет нельзя - резко вырастет квартплата, так как уборка придомовых территорий и крыш оплачивается за счет средств жителей дома.

В итоге депутаты ЗакСа и представители Смольного решили организовать рабочую группу, на которой будет обсуждаться вопрос борьбы с снегом и увеличения числа штатных дворников.

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