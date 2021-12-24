Жителей Петербурга попросили помочь заготовить корм для животных центра "Велес"

Петербуржцев попросили помочь с заготовкой веточного корма для животных центра "Велес" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Центр реабилитации диких животных "Велес" обратился к жителям Санкт-Петербурга с просьбой о помощи. В центре живет большое количество лосей, осликов, оленей и других парнокопытных, которым необходимо есть каждый день. Поэтому "Велес" организовал воскресник. Он пройдет 26 декабря 2021 года, и любой желающий сможет помочь собрать корм для животных.

- Очень нужна ваша помощь в заготовке веточного корма для текущих кормлений парнокопытных Центра. В воскресенье в 13 часов приглашаем своих друзей на срочную и важную помощь, - рассказали в центре.

Заготовка веточного корма будет проходить в 7-10 минутах пешком от центра. Поэтому все желающие смогут не только принести большую пользу, но и насладиться за одно прогулкой по зимнему лесу.

По всем вопросам можно связаться с центром по ссылке.