В Овсянниковском саду Петербурга открылся бесплатный каток

Жители Петербурга открыли бесплатный каток в Овсянниковском саду Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге в Овсянниковском саду открылся каток. Ледовую площадку своими руками организовали жители Центрального района: сами залили каток, построили ограждения. Торжественное открытие состоялось вечером 23 декабря 2021 года.

- Доставайте коньки из кладовок, хватайте семью и соседей, зовите друзей и знакомых. Без коньков тоже приходите, рады всем, - отметили инициативные петербуржцы из группы "Центральный район за комфортную среду обитания".

Пока что на поверхности катка еще есть неровности. Однако это никак не мешает веселью. На протяжении всей зимы лед будут обновлять, и с каждой проливкой он будет становиться все ровнее. В этом горожанам помог центр спорта.

Так как каток народный, петербуржцев просят приходить на него со своими лопатами, чтобы чистить лед от снега. При заботе о труде и стараниях друг друга каток будет существовать в отличном состоянии до конца зимы.