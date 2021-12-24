Васильевский остров Петербурга остался без электричества 24 декабря

Получасовой блэкаут накрыл Васильевский остров Фото: Олег ЗОЛОТО

Днем 24 декабря 2021 года Васильевский остров в Санкт-Петербурге накрыл блэкаут. Часть домов в районе неожиданно осталась без электроэнергии. Об этом пишут "Невские новости".

- Жители домов, расположенных на 1-15 линиях В.О, пожаловались на отключение электричества. Также без электроэнергии остались здания, находящиеся на Университетской набережной, - пишет издание.

Правда, сидеть без света, интернета и других благ цивилизации жителя Васильевского острова пришлось не долго. Примерно через полчаса подача электроэнергии была восстановлена.

В "Ленэнерго" прокомментировали ситуацию:

- Технологические нарушения в сетях "Россети Ленэнерго" на Васильевском острове отсутствуют. Отключение электроэнергии в 15.20 было обусловлено коротким замыканием на частном оборудовании. Для оперативного возобновления электроснабжения граждан на место отключения была направлена бригада компании. С 15.35 потребители получают электроэнергию в полном объеме. Электроснабжение отсутствовало 15 минут по адресам: Университетская наб., д. 25, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 1 и д. 7, 7-я линия В.О., д. 6.