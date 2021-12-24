Житель Петербурга получил ожог ягодиц, уснув у батареи

Не все батареи одинаково полезны. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель Петербурга обратился к врачам с ожогом обоих ягодиц, который он получил из-за морозов. Хорошо промерзнув на улице, мужчина уснул дома, прижавшись мягким местом к батарее. Они оказались горячими.

- За помощью к медикам обратился гражданин 1968 года рождения. Мужчина получил термические ожоги у себя в квартире на Дачном проспекте, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

По словам пациента, все произошло еще в начале декабря, но он терпел боль. И лишь потом, когда терпению пришел конец, пошел «сдаваться» врачам.

В итоге потерпевшего госпитализировали на ожоговое отделение в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Теперь ему положен покой. И сон на животе.