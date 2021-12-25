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Общество24 декабря 2021 21:58

Избирком Петербурга назначил нового секретаря и зампреда

Ими стали Екатерина Астафьева и Олег Зацепа соответственно
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге слегка обновился Горизбирком.

В Петербурге слегка обновился Горизбирком.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургская избирательная комиссия огласила имена нового секретаря и заместителя председателя. Ими стали Екатерина Астафьева и Олег Зацепа соответственно. Причем, кандидатуру последнего выдвинула именно Наталья Сечина, действующий председатель Горизбиркома. Однако еще одно место в ведомстве остается вакантным, но ненадолго – до 19 января.

- Во время голосования только двое членов комиссии были против нового зампреда в лице Олега Зацепы, а 11 остальных поддержали, - уточняют в «Мойке78».

К слову, новыми членами Избиркома Петербурга с правом решающего голоса стали Борис Семенов и Денис Козенко.