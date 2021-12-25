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Общество25 декабря 2021 9:16

Умер писатель и общественный деятель Альберт Лиханов

Ему было 86 лет
Агния ПЕРОВА
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Скончался известный писатель и общественник Альберт Лиханов. Фото: пресс-центр правительства Кировской област.

Скончался известный писатель и общественник Альберт Лиханов. Фото: пресс-центр правительства Кировской област.

Писатель и общественный деятель Альберт Лиханов скончался на 87 году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты России.

- Он был выдающимся писателем и общественным деятелем, возглавлял Российский детский фонд, Фонд защиты детей. Его произведения читали и любили во многих странах. Его книги прививали желание делать добрые поступки многим поколениям детей, - отметили в Общественной палате РФ.

Альберт Анатольевич был почетным доктором нескольких вузов, в том числе Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов и Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена.

Обстоятельства и причина смерти пока неизвестны.

«Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким Альберта Лиханова.