Школьница из Шушар отравилась алкоголем и впала в кому

Юная петербурженка выпила алкоголь и впала в кому. Фото: Олег ЗОЛОТО

Школьница из Петербурга впала в кому после того, как выпила некачественный алкоголь. С отравлением 14-летнюю петербурженку доставили в Детскую городскую клиническую больницу №5 им. Н.Ф. Филатова.

Как рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, девочка вместе со своей одноклассницей выпила алкоголь, после чего ей стало плохо. В больницу юную петербурженку привезли в тяжелом состоянии.

- Семья у пострадавшей полная, на учете не состоит, - отметили в правоохранительных органах.

Об отравлении второй школьницы информации нет. Следователи выясняют детали произошедшего.