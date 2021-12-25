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Происшествия25 декабря 2021 10:37

Школьница из Шушар отравилась алкоголем и впала в кому

Медики борются за жизнь 14-летней девочки
Агния ПЕРОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Юная петербурженка выпила алкоголь и впала в кому.

Юная петербурженка выпила алкоголь и впала в кому.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Школьница из Петербурга впала в кому после того, как выпила некачественный алкоголь. С отравлением 14-летнюю петербурженку доставили в Детскую городскую клиническую больницу №5 им. Н.Ф. Филатова.

Как рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, девочка вместе со своей одноклассницей выпила алкоголь, после чего ей стало плохо. В больницу юную петербурженку привезли в тяжелом состоянии.

- Семья у пострадавшей полная, на учете не состоит, - отметили в правоохранительных органах.

Об отравлении второй школьницы информации нет. Следователи выясняют детали произошедшего.