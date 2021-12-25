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Происшествия25 декабря 2021 11:32

Подполковника петербургской таможни задержали за получение крупной взятки

Ему грозит до 15 лет
Агния ПЕРОВА
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Подполковнику петербургской таможенной службы грозит до 15 лет за получение крупной взятки

Подполковнику петербургской таможенной службы грозит до 15 лет за получение крупной взятки

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге задержали подполковника одного из подразделений Северо-Западного таможенного управления за получение крупной взятки. Об этом «Комсомолке» в субботу, 25 декабря, сообщил источник в правоохранительных органах.

- Подполковник таможенной службы, являясь должностным лицом, из корыстных побуждений получил от генерального директора одной петербуржской компании взятку в сумме 1 млн 680 тысяч рублей за победу фирмы в конкурсных процедурах на право заключения государственных контрактов с Северо-Западным таможенным управлением, а также за обеспечение беспрепятственной приемки работы с их стороны, - рассказали правоохранители.

На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до 15 лет колонии, а также штраф в размере до стократной суммы взятки.