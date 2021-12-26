Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 декабря 2021 9:35

Девятимесячный ребенок получил ожоги второй степени из-за кружки с кипятком в Ленинградской области

У ребенка обожжены оба бедра, туловище и правое плечо
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
За жизнь ребенка борются врачи.

За жизнь ребенка борются врачи.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Девятимесячный мальчик получил тяжелые ожоги, случайно опрокинув на себя кружку с кипятком. ЧП произошло в Кингисеппском районе Ленинградской области. Сейчас ребенок находится в больнице. Об инциденте «КП-Петербург» в воскресенье, 26 декабря, сообщил источник в правоохранительных органах.

- Утром в субботу, 25 декабря, ребенка доставили в детскую городскую больницу, - уточнил собеседник издания. – Врачи диагностировали у него термические ожоги туловища, правого плеча, обоих бедер. Площадь поражения кожных покровов составила 15-20 %, что оценивается как ожоги второй степени.

На момент прибытия в больницу мальчик находился в тяжелом состоянии. Полиций между тем оперативно проверила семью пострадавшего ребенка и выяснила, что она благополучная и полная. Будут ли к родителям, допустившим такое ЧП, применены какие-то меры наказания, на данный момент не сообщается.