Девятимесячный ребенок получил ожоги второй степени из-за кружки с кипятком в Ленинградской области

За жизнь ребенка борются врачи. Фото: Артем КИЛЬКИН

Девятимесячный мальчик получил тяжелые ожоги, случайно опрокинув на себя кружку с кипятком. ЧП произошло в Кингисеппском районе Ленинградской области. Сейчас ребенок находится в больнице. Об инциденте «КП-Петербург» в воскресенье, 26 декабря, сообщил источник в правоохранительных органах.

- Утром в субботу, 25 декабря, ребенка доставили в детскую городскую больницу, - уточнил собеседник издания. – Врачи диагностировали у него термические ожоги туловища, правого плеча, обоих бедер. Площадь поражения кожных покровов составила 15-20 %, что оценивается как ожоги второй степени.

На момент прибытия в больницу мальчик находился в тяжелом состоянии. Полиций между тем оперативно проверила семью пострадавшего ребенка и выяснила, что она благополучная и полная. Будут ли к родителям, допустившим такое ЧП, применены какие-то меры наказания, на данный момент не сообщается.