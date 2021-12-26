350 километров теплосетей в год планируют ремонтировать в Петербурге

В Смольном ищут новые способы повысить безаварийный срок службы городских теплосетей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Аномальная внезапная зима и большое количество технологических прорывов на теплосетях заставили власти Петербурга вновь задуматься о том, чтобы нарастить темпы ремонта коммуникаций. В обозримом будущем этот показатель планируют довести до 350 километров в год. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщила пресс-служба Смольного.

- В 2018 году в Петербурге было отремонтировано порядка 200 километров теплосетей. В этом году - 270 километров - на 35% больше, чем в 2018 году, - говорится в сообщении ведомства. – Но все равно этого мало. Нужно стремиться к показателю в 350 километров в год.

Достичь нужных цифр в Смольном планируют в том числе за счет использования новых технологий – в администрации города организовали совместную работу с учеными, чтобы довести безаварийный срок работы коммуникаций хотя бы до 50 лет.