Полтонны поддельного «совхозного» молока, творога и сметаны изъяли в Ленобласти

Поддельные молоко, сметану и творог нашли в гараже под Петербургом. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Оперативники из экономического отдела полиции нашли и изъяли более полутонны поддельных молочных продуктов, которые разбавляли пальмовым маслом и выдавали за фермерские. Тут же в гараже стояла и развозная машина с надписью «Совхоз Ручьи».

- В результате оперативно-розыскных мероприятий в городе Сертолово в одном из гаражей было обнаружено незаконное производство. В гараже изготавливались спреды, молочные, творожные и сметанные продукты на основе пальмового масла. Четверо работников проживали на втором этаже гаража, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сбывали фальсификат у станций метро и во дворах жилых домов. Поддельное молоко, творог и сметану выдавали за фермерские, а доверчивые горожане платили за них большие деньги.

Сейчас на организатора производства составили административный протокол за нарушение техрегламентов производства. Материалы для проверки направлены в Роспотребнадзор.